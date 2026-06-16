معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ضایعات ۳۰ درصدی محصولات غذایی را نگران کننده خواند و گفت: کاهش این روند نیازمند توسعه سردخانه‌ها و صنایع تبدیلی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی با بیان اینکه نزدیک به ۳۳ درصد از کل محصولات کشاورزی و غذایی تولید شده در کشور، در بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف هدر می‌رود، تصریح کرد: این میزان هدر رفت و ضایعات در محصولاتی که با زحمت و دشواری‌های فراوان تولید می‌شود، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و لازم است با جدیت برای کاهش ضایعات اقدام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دلایل مختلفی از جمله عملکرد سنتی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و همچنین کافی نبودن تجهیرات مورد نیاز و جدید در بخش‌های فراوری، نگهداری، حمل و نقل و بسته بندی هدر رفت مواد غذایی بالاست و کاهش آن نیازمند نوسازی ماشین‌آلات، توسعه سردخانه‌ها و تقویت صنایع تبدیلی است.

فتحی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد رصدخانه هوشمند زنجیره تأمین خبر داد و گفت: از بنادر تا شبکه توزیع داخلی، کل زنجیره در حال پایش هوشمند است تا مدیریت کالا با دقت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود عوامل دیگری سوای جنگ را موثر در افزایش قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: آزادسازی نرخ ارز، افزایش حقوق گمرکی، رشد هزینه حمل‌ونقل و افزایش دستمزدها، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت کالا‌های اساسی بوده است.

وی افزود: وقتی کالا با نرخ ارز بالاتر تأمین می‌شود، طبیعی است که قیمت نهایی آن نیز افزایش یابد؛ از همین رو باید برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، ابزار‌های حمایتی مانند کالابرگ تقویت شود تا دسترسی اقتصادی خانوار‌ها به غذا حفظ شود.