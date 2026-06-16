روند کاهشی قیمت طلا و سکه، امروز هم در بازار مشهد ادامه داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با ۶۴۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب ۱۶۷ میلیون تومان و ۱۶۴ میلیون تومان به فروش رسید که نرخ سکه طرح قدیم هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح جدید شش میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز را نشان می‌دهد.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با کاهش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت، ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم امروز با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز، ۳۷۵ هزار به فروش رسید.