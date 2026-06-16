رئیس پلیس راهور استان یزد: برابر ماده ۱۹۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، هیچ‌کس حق ندارد به شخصی که بدون گواهینامه رانندگی است اجازه هدایت وسیله نقلیه خود را بدهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: برخی افراد تصور می‌کنند مسئولیت رانندگی تنها بر عهده راننده است، در حالی که قانون برای مالک یا فردی که وسیله نقلیه را در اختیار شخص بدون گواهینامه قرار می‌دهد نیز مسئولیت قانونی در نظر گرفته است.

وی افزود: رانندگی افراد بدون گواهینامه می‌تواند خطرات جدی برای جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیک به همراه داشته باشد و احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: در صورت مشاهده این تخلف، علاوه بر برخورد با راننده بدون گواهینامه، مالک وسیله نقلیه نیز برابر مقررات کیفری مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سرهنگ عزیزالله دستوار افزود: خانواده‌ها و مالکان وسایل نقلیه، از قرار دادن خودرو یا موتورسیکلت در اختیار افراد بدون گواهینامه به ویژه نوجوانان و جوانان خودداری کنند.