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افزایش دمای هوا در ماههای گرم سال موجب رشد مصرف برق شده و رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر برق شهرستانهای راسک و سرباز با اشاره به شرایط آب وهوایی گرم جنوب سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش محسوس مصرف انرژی در فصل گرما، همراهی مردم در مدیریت مصرف برق را عامل مهمی در پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشیها عنوان کرد
اخترعلی دهانی گفت: با توجه به شرایط آب وهوایی خاص جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش دمای هوا در ماههای گرم سال موجب رشد استفاده از وسایل سرمایشی و در نتیجه افزایش قابل توجه مصرف برق در بخش خانگی و عمومی میشود.
وی اظهار کرد: رعایت الگوهای صحیح مصرف برق نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه دارد و میتواند به تأمین پایدار انرژی برای همه مشترکان کمک کند.
مدیر برق شهرستانهای راسک و سرباز با اشاره به راهکارهای ساده، اما مؤثر در مدیریت مصرف برق گفت: استفاده بهینه از کولرهای گازی و آبی، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، انجام سرویسهای دورهای تجهیزات سرمایشی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و بهرهگیری حداکثری از نور طبیعی در طول روز از مهمترین اقدامات در این زمینه است.
دهانی تأکید کرد: مشارکت مردم در رعایت این موارد، علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، نقش مستقیمی در پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشیهای احتمالی در روزهای اوج مصرف دارد.