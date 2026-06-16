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با اجرای طرح ۲۴ ساعته شدن کارت سوختهای اضطراری در جایگاههای بندرعباس، صفهای سوختگیری کمی کاهش یافته، اما همچنان طولانی و زمانبر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، براساس مشاهدات خبرنگار مرکز خلیج فارس و با بررسیهای میدانی، کارتهای اضطراری جایگاه سوخت پامرو بندرعباس برای خدمات رسانی به کارت سوختهای شخصی و عرضه بنزین سوپر جمع آوری شده است.
سید محمد صادق حسینی افزود: برخی رانندگان از عرضه نشدن بنزین آزاد در جایگاه جرون بندرعباس هم خبر دادهاند.
حسینی افزود: اکنون چهار جایگاه پامرو، شهید عوض پور، بلال و آیت الله غفاری به کارت سوختهای شخصی خدمات رسانی میکنند.
استاندار هرمزگان دیروز در جلسه ستاد مدیریت انرژی استان گفت: اکنون در ۱۲ جایگاه سوخت شهر بندرعباس از عصر دیروز دوشنبه ۲۵ خرداد، بنزین اضطراری بصورت ۲۴ ساعته عرضه میشود.
محمد آشوری افزود: در این جایگاهها به هر خودرو ۲۰ لیتر بنزین پنج هزار تومانی عرضه میشود که تا ۳۱ خرداد ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: ۵۰ درصد سوختگیری در جایگاههای هرمزگان مربوط به خودروهای غیر بومی شاغل در استان است که این امر احتمال قاچاق بنزین را تقویت کرده بود، اما با پایش میدانی این فرضیه رد شد.
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مجتبی قهرمانی افزود: از یکماه پیش تاکنون این موضوع بصورت ویژه در دستورکار و پیگیری مسئولان هرمزگان است و تا رسیدن به نتیجه نهایی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در حال متقاعد کردن مرکز برای اختصاص سهیمه بیشتر برای استان هرمزگان هستیم.