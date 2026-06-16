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فرماندار هشترود: گفت: با هدف تامین برق قسمتی از شهرک صنعتی پروفسور هشترودی و پایاب سد سهند نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در این شهرستان احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی گفت:طرح نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی برق با هزینه ۷۵۰ میلیارد تومان احداث و تا چند ماه آینده به مدار خواهد رفت.
حسنی گفت: در این نیروگاه خورشیدی ۸ هزار و ۳۰۰ پنل خورشیدی جاگذاری خواهد شد و برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد شغل خواهد شد
فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه پست برق ۴۰۰ کیلو ولت هشترود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: برای ادامه کار نیاز به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر است تا این طرح به اتمام برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این طرح در ۵ هکتار در حال احداث است و طرح پست برق ۴۰۰ کیلو ولت هشترود به شرط تامین نقدینگی تا ۱۸ ماه به اتمام خواهد رسید.
وی تقویت شبکه انتقال و فوق توزیع برق جنوب استان آذربایجان شرقی، کاهش خاموشیهای منطقه، تامین مطمئن بار متقاضیان صنعت، کشاورزی، خانگی شهرستانهای هشترود و چاراویماق و ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه زیربنایی منطقه به ویژه شهرستانهای هشترود و چاراویماق را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.