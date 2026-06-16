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معاون وزیر امور خارجه گفت: آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبههها تمام شود و اگر بخواهد نقضی صورت بگیرد مکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصت مغتنمی بود که در خدمت سفرا باشیم و در مورد یادداشت تفاهم توضیحی داده شد و تشریح شد که مفاد چیست. تاکید شد که جنگ خاتمه یافته است و جنگ دیگر در هیچ جبههای نخواهد بود؛ آقای عراقچی تاکید کردند که چرا نباید جنگ و اشغال در لبنان باشد.
تخت روانچی افزود: موضوعاتی که در این یادداشت تفاهم داریم بحث بازسازی خسارت و طرحی برای بازسازی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: بحث پولهای مسدود شده ایران هم وجود دارد و وزیر امور خارجه تاکید کردند که این پولها غیرقانونی مسدود شده و باید در دسترس قرار بگیرد.
تخت روانچی خاطرنشان کرد: بحث تنگه هرمز و رفع محاصره هم مطرح شد. رفع محاصره از ابتدا مورد تاکید ما بود و قبل از امضا تا حدودی رفع محاصره انجام شده است.
تخت روانچی درباره جزئیات مراسم امضای یادداشت تفاهم گفت: سوئیس محل امضا هست، اما نقطه دقیقش مشخص نیست. از همان امضا دور بعدی مذاکرات انجام مشود و معلوم نیست امضا به چه صورتی انجام میشود. هنوز معلوم نیست الکترونیکی باشد یا خیر. بعد از امضا بحثها شروع میشود.
وی همچنین افزود: از طرف آمریکا آقای ونس هستند و از طرف ایران آقای قالیباف هستند.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: در یکی از بندها خاتمه جنگ در همه جبههها به شمول لبنان وجود دارد. امریکا متعهد شده که جنگ در همه جبههها تمام شود و اگر بخواهد نقضی صورت بگیرد مکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد.
تخت روانچی تصریح کرد: بعد از امضا یادداشت تفاهم درباره هستهای صحبت میشود و هنوز وارد جزییات نشدیم. بحث غنی سازی، ذخایر و نیازهای هستهای ایران هم وجود دارد.