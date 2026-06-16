به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این طرح ، مالکان واحدهای غیرمجاز ساخته شده به صورت کلید به کلید صاحب ملک می شوند.

در طرح «حیات تهران»، اصل بر «حفظ دارایی مردم»، «شفافیت» و «ارتقای کیفیت ساخت‌وساز» است. این طرح تنها نوسازی کالبدی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات برای ایجاد یک محله با استانداردهای نوین و افزایش رفاه ساکنان است. مدل «کلید به کلید» نیز با همین هدف طراحی شده تا مردم واحدهای جدید و باکیفیت خود را در همان محدوده قبلی تحویل بگیرند.

در این پروژه، ۸۶ درصد از عرصه به فضای سبز و خدمات عمومی اختصاص یافته تا اسلام‌آباد به محله‌ای سبز، امن و پیاده‌محور تبدیل شود و ارتباط آن با روددره اوین–درکه تقویت گردد.

انتقال ساکنان نیز از طریق واگذاری واحد معوض، تخصیص زمین برای درجاسازی یا مدل کلید به کلید انجام شده است.