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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه تجارت، تولید و اقتصاد دریامحور استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل در توسعه اقتصادی استان گفت: طرح راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، یکی از مهمترین طرحهای پشتیبان تولید، تجارت و اقتصاد دریامحور در مازندران است که آثار آن فراتر از محدوده شهرستان نوشهر خواهد بود.
تولایی با اشاره به پیشرفت قابل توجه این طرح بیان کرد: در شرایطی که توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از راهبردهای اصلی کشور و استان دنبال میشود، ایجاد زیرساختهای لجستیکی و حملونقل از مهمترین پیشنیازهای تحقق این هدف به شمار میرود.
وی افزود: بندر نوشهر یکی از دروازههای مهم تجارت در شمال کشور است و تکمیل این مسیر اختصاصی، ضمن کاهش زمان جابهجایی کالا، هزینههای حملونقل را کاهش داده و زمینه افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی و تجاری را فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژه علاوه بر روانسازی تردد کامیونها و ناوگان حمل بار، ظرفیتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای بندری، رونق صادرات و تقویت زنجیره تأمین در غرب استان ایجاد خواهد کرد.
تولایی با اشاره به سرمایهگذاری گسترده انجامشده در این طرح گفت: نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک و اجرای این پروژه هزینه شده که نشاندهنده نگاه توسعهمحور دولت و اهمیت راهبردی بندر نوشهر در معادلات اقتصادی استان است.
وی در پایان با قدردانی از پیگیریهای استاندار مازندران، همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و تلاش مدیران استانی و شهرستانی گفت: راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه سرمایهگذاری ماندگاری برای آینده اقتصاد استان و بسترساز جهش فعالیتهای تجاری و لجستیکی در شمال کشور به شمار میرود.