محبی: از همه هواداران که برای حمایت تیم ملی آمده بودند، تشکر میکنم
بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: از همه کسانی که برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر می کنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمد محبی در تساوی ۲-۲ بازی امروز (۲۶ خرداد) تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G بیستوسومین دوره جام جهانی، ۹۰ دقیقه بازی کرد و گل دوم ایران را در دقیقه ۶۴ به ثمر رساند.
وی در پاسخ به سوالی درباره شادی پس از گلش، گفت: قبل از هر چیز میخواهم از همه کسانی که به اینجا آمدند، همه ایرانیهایی که در لسآنجلس زندگی میکنند و برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. آنها جو خیلی خوبی شکل دادند. در مورد شادی گلم هم باید بگویم این چیزی است که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.
محبی درباره مشکلاتی که پیش از آغاز این مسابقات برای تیم ملی به وجود آمد و همین موضوع روی روند آمادهسازی تیم تأثیر گذاشت، افزود: فکر میکنم طبق قوانین باید دو روز قبل از بازی با نیوزیلند به اینجا میآمدیم، اما به خاطر وضعیت فعلی صبح روز قبل بازی از تیخوانا به اینجا آمدیم، بعدازظهر تمرین کردیم که باعث خستگیمان شد. باید دو روز قبل بازی به اینجا میآمدیم و این نوع رفتار عادلانه نیست.