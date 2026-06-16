تکریم وزیر فرهنگ از خانواده شهدای لامرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفر به شهرستان لامرد در استان فارس با خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم، جانبازان و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سید عباس صالحی در سفری یکروزه وارد شهرستان لامرد در استان فارس شد تا ضمن دیدار با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، از نزدیک در جریان اوضاع مناطق آسیبدیده از حملات اخیر قرار گیرد.
محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران این وزارتخانه، صالحی را در این سفر همراهی میکنند.
بازدید از مناطق آسیبدیده در جنگ اخیر و همچنین دیدار با خانواده جانباز «نهال واثقی» از دیگر برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.
در حمله موشکی عصر شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد، ۲۱ نفر شهید و حدود ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند؛ در جریان این حمله، مناطق مسکونی و یک سالن ورزشی بهطور مستقیم هدف قرار گرفت.
زهرا غلامی، الهام زائری، رباب دهدشتی، سیاوش شهبازی، ایلیا خاتمی، جعفر حاتمی، عابدین غریبدوست، حسین ابراهیمی، محمود نجفی، رحمان منصوری، سیدرضا موسوی، سکینه شعبانی، زهرا اسدینژاد، علیرضا عباسی، سیده هلما احمدیزاده، معصومه منفرد، ابوذر امیری، فرهاد نجفی، حمید امینی، آوینا برزگر و عبدالمصور رحمانی از شهدای این حمله تروریستی هستند.
در این حملات، چهار نقطه از شهرستان لامرد شامل یک سالن ورزشی، ۲ نقطه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه، هدف قرار گرفتند.
لامرد در جنوب فارس و ۳۶۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.