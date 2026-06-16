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روزنامه آیدینلیک در گزارشی با تیتر «ایران پیروز شد، آمریکا شکست خورد» نوشت: توافق حاصلشده تهران و واشنگتن نشان میدهد ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نتوانستهاند به اهداف اعلامی خود در قبال ایران دست یابند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، آیدینلیک با اشاره به مفاد توافق نوشت: بر اساس این تفاهم، آتشبسی ۶۰ روزه برقرار خواهد شد، محاصره دریایی علیه ایران پایان مییابد و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز میشود. همچنین این روزنامه مدعی شد بخشی از داراییهای مسدودشده ایران آزاد خواهد شد و محدودیتهایی از صادرات نفت و گاز ایران برداشته میشود.
این روزنامه همچنین مدعی شد در نسخه نهایی متن توافق، بر نقش ایران و عمان در مدیریت تنگه هرمز تأکید شده و تهران در آینده جایگاه پررنگتری در تعیین مقررات عبور و مرور دریایی در این گذرگاه راهبردی خواهد داشت.
آیدینلیک در بخش دیگری از گزارش خود به واکنشهای منفی در اسرائیل پرداخت و نوشت: شماری از رسانهها و سیاستمداران اسرائیلی این توافق را به زیان منافع تلآویو ارزیابی کردهاند. به نوشته این روزنامه، برخی چهرههای سیاسی اسرائیل معتقدند اهداف اعلامشده جنگ علیه ایران محقق نشده است.
این روزنامه در جمعبندی خود توافق میان ایران و آمریکا را نشانهای از تغییر موازنه قدرت در منطقه می داند و مدعی شده نتیجه تحولات اخیر بیش از هر چیز به سود تهران رقم خورده است.