به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری با اشاره به انتشار گزارش سرمایه اجتماعی، گفت: گزارش موضوع سرمایه اجتماعی سال گذشته به‌گونه‌ای منتشر خواهد شد که متخصصان حوزه اجتماعی بتوانند یافته‌های پیمایش انجام‌شده در وزارت کشور را به صورت موضوعی و با برش‌های مختلف از جمله جوانان، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی مشاهده و تحلیل کنند.

وی با بیان اینکه موضوع سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین مباحث پیش‌روی کشور است،افزود: جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی معمولاً سه سطح از سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهند؛ سرمایه اجتماعی در سطح کلان که به میزان اعتماد جامعه به نظام حکمرانی و ارکان آن بازمی‌گردد، سرمایه اجتماعی در سطح میانی که به اعتماد مردم به نهادهای خدمت‌رسان و اجتماعی مربوط می‌شود و سرمایه اجتماعی در سطح خرد که مناسبات، اعتماد و پیوندهای میان مردم، خانواده‌ها، گروه‌ها، قومیت‌ها و نهادهای مردمی را دربرمی‌گیرد.

بطحایی با تأکید بر اینکه یکی از مأموریت‌های مهم سازمان امور اجتماعی کشور تقویت پیوند میان مردم، ساختار حکمرانی و نهادهای اجتماعی است، افزود: امروز وظیفه خود می‌دانیم زمینه‌هایی را که می‌تواند مشارکت مردم، شنیدن صدای آنان و گفت‌وگوی اجتماعی را تقویت کند، مورد توجه قرار دهیم. ما معتقدیم مشکلات کشور سنگین است و باید حل شود، اما بازسازی اعتماد مردم، گفت‌وگو، مشارکت و شنیدن صدای جامعه اگر اهمیتی بیش از مسائل اقتصادی نداشته باشد، کمتر از آن نیست.

معاون وزیر کشور با اشاره به احساس عدالت و برابری در جامعه افزود: حدود ۷۶ درصد و یا سه‌چهارم مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و این عدد، عدد قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. مقایسه‌های تطبیقی ما با کشورهای مختلف، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان می‌دهد که این شاخص برای ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، از راه‌اندازی سامانه کلان شاخص پیشرفت اجتماعی برای رصد وضعیت اجتماعی کشور خبر داد.

سید محمد بطحایی: این سامانه امکان مقایسه وضعیت استان‌ها و شهرستان‌ها با میانگین کشوری را فراهم می‌کند و روند پیشرفت یا چالش‌های اجتماعی هر منطقه را به‌صورت دقیق نمایش می‌دهد که استفاده از این داده‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی کمک کند و زمینه حرکت به سمت تصمیمات مبتنی بر شواهد را فراهم سازد.