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دانشگاه مازندران و جمعیت هلالاحمر استان با امضای تفاهمنامهای پنجساله، همکاریهای آموزشی، پژوهشی و مهارتی خود را در حوزههای امداد و نجات، مدیریت بحران و مسئولیتهای اجتماعی گسترش دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشگاه مازندران با هدف ارتقای دانش و مهارتهای امدادی، مدیریت بحران و توسعه مسئولیتهای اجتماعی، تفاهمنامه همکاری پنجسالهای را با جمعیت هلالاحمر استان مازندران امضا کرد.
این تفاهمنامه با حضور ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران و غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران منعقد شد و بر بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دو مجموعه برای اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تأکید دارد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین در زمینه برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی امداد و نجات، کمکهای اولیه، مدیریت بحران و سلامت روان همکاری خواهند کرد. همچنین کیفیتبخشی به درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در دورههای کارورزی و کارآموزی از دیگر محورهای این همکاری است.
همکاری در شناسایی اولویتهای پژوهشی مرتبط با مأموریتهای هلالاحمر، استفاده از توان علمی دانشگاه برای تحلیل مخاطرات طبیعی و مکانیابی مراکز امدادی و حمایت از حضور اعضای هیأت علمی در طرحهای فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت نیز در این تفاهمنامه پیشبینی شده است.
در این توافق، دو طرف بر تقویت پیوند میان آموزش، جامعه و صنعت، توسعه فرهنگ داوطلبی و افزایش آمادگی در برابر حوادث و سوانح تأکید کردند.
یکی از بخشهای مهم این تفاهمنامه، ایجاد مرکز آموزش مستقل دانشگاه مازندران در سامانه مدیریت یادگیری هلالاحمر است که امکان ارائه آموزشهای تخصصی و صدور گواهیهای معتبر آموزشی برای جامعه هدف را فراهم میکند.
این تفاهمنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در راستای سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت اجرا خواهد شد.