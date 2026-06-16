دانشگاه مازندران و جمعیت هلال‌احمر استان با امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله، همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی خود را در حوزه‌های امداد و نجات، مدیریت بحران و مسئولیت‌های اجتماعی گسترش دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشگاه مازندران با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های امدادی، مدیریت بحران و توسعه مسئولیت‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری پنج‌ساله‌ای را با جمعیت هلال‌احمر استان مازندران امضا کرد.

این تفاهم‌نامه با حضور ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران و غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران منعقد شد و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دو مجموعه برای اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان تأکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی امداد و نجات، کمک‌های اولیه، مدیریت بحران و سلامت روان همکاری خواهند کرد. همچنین کیفیت‌بخشی به درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در دوره‌های کارورزی و کارآموزی از دیگر محور‌های این همکاری است.

همکاری در شناسایی اولویت‌های پژوهشی مرتبط با مأموریت‌های هلال‌احمر، استفاده از توان علمی دانشگاه برای تحلیل مخاطرات طبیعی و مکان‌یابی مراکز امدادی و حمایت از حضور اعضای هیأت علمی در طرح‌های فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت نیز در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

در این توافق، دو طرف بر تقویت پیوند میان آموزش، جامعه و صنعت، توسعه فرهنگ داوطلبی و افزایش آمادگی در برابر حوادث و سوانح تأکید کردند.

یکی از بخش‌های مهم این تفاهم‌نامه، ایجاد مرکز آموزش مستقل دانشگاه مازندران در سامانه مدیریت یادگیری هلال‌احمر است که امکان ارائه آموزش‌های تخصصی و صدور گواهی‌های معتبر آموزشی برای جامعه هدف را فراهم می‌کند.

این تفاهم‌نامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در راستای سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت اجرا خواهد شد.