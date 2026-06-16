به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حجت‌الاسلام براتی‌زاده در این نشست با اشاره به سال‌ها بلاتکلیفی این طرح گفت: به پیمانکا آستان قدس رضوی سه ماه فرصت داده می‌شود تا اقدامات عملی و مؤثر برای فعال‌سازی و پیشبرد طرح سیمان سمنگان را انجام دهد؛ در غیر این صورت، فرآیند خلع ید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طرح سیمان سمنگان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب معدنی و صنعتی، پس از گذشت حدود دو دهه همچنان به بهره‌برداری نرسیده و این موضوع موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این طرح اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال به دلیل طولانی شدن روند اجرای طرح و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی به این موضوع ورود کرده است.

طرح سیمان سمنگان در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در شهرستان مانه قرار دارد و تاکنون حدود ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این طرح همچنین از پنج معدن اختصاصی برخوردار است که ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی در منطقه فراهم می‌کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، شرکت سیمان بجنورد با بهره‌گیری از توان فنی، آزمایشگاهی و تخصصی خود در روند اجرای پروژه مشارکت خواهد کرد تا زمینه تولید سیمان سفید در این منطقه فراهم شود؛ محصولی که به دلیل کیفیت و کاربرد گسترده، از بازار مناسبی در داخل و خارج از کشور برخوردار است.

مسئولان حاضر در نشست بر تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات لازم برای بهره‌برداری از این پروژه تأکید کردند تا پس از سال‌ها انتظار، یکی از طرح‌های مهم صنعتی خراسان شمالی به سرانجام برسد.