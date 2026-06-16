به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها ۱۶ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۸ تیمی رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم به یک چهارم نهایی رفتند و ۸ تیم در دور پلی آف شرکت کردند که در نهایت ۴ تیم راهی یک چهارم شدند.۴ تیم برتر به مرحله فاینال فور که در لانکس آره نا در کلن آلمان برگزار می‌شود صعود کردند. تیم قهرمان به عنوان نماینده اروپا به جام باشگاه‌های جهان (سوپرگلوب ۲۰۲۶) راه خواهد یافت.

نتایج دور نیمه نهایی به این شرح است:

* رده بندی:

ماگدبورگ آلمان (قهرمان دوره قبل) ۳۲ - ۲۶ آلبورگ دانمارک

* فینال:

بارسا اسپانیا ۳۷ - ۳۴ فوکسه برلین آلمان

در این دوره ماتیاس گیدسل ستاره دانمارکی تیم فوکس برلین با ۱۶۱ گل آقای گل شد. دومن ماکوچ ستاره اسلوونیایی تیم بارسا نیز بهترین بازیکن معرفی شد.

در فصل قبل تیم ماگدبورگ آلمان (قهرمان دوره قبل) با شکست فوکسه برلین آلمان قهرمان شد و تیم نانت فرانسه به مقام سوم رسید.

در تاریخ هندبال لیگ قهرمانان اروپا که از سال ۱۹۵۶ با نام جام باشگاه‌های اروپا آغاز و از سال ۱۹۹۳ به لیگ قهرمانان اروپا تغییر نام داد، تیم بارسلونا با ۱۳ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم گومرزباخ آلمان با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم، تیم ماگدبورگ آلمان با ۵ قهرمانی سوم و تیم کی یل آلمان با ۴ قهرمانی و نایب قهرمانی در رده چهارم جای دارند.