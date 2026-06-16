ماهنامه‌های رشد بزرگسال عمومی ویژه معلمان، دانشجو ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش‌و‌پرورش در اردیبهشت ۱۴۰۵ با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی سوم، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و داغ از دست دادن جمعی از هموطنان عزیزمان منتشر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین شماره از ماهنامه‌های آموزشی و تربیتی رشد در گروه مجلات بزرگسال عمومی به عنوان جزئی از بسته‌های تربیت و یادگیری در چارچوب اهداف و نظام آموزش و پرورش، در آخرین ماه از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی سوم، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و داغ از دست دادن جمعی از هموطنان عزیزمان توسط دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شدند.

رشد آموزش ابتدایی / حماسه مردم ایران

آخرین شماره از ماهنامه رشد آموزش ابتدایی در سال تحصیلی جاری در مطلبی با عنوان «حماسه مردم ایران» با اشاره به تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران عزیزمان که منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب و از دست دادن جمعی از هموطنان شد، آماری از شهدا و آسیب‌دیدگان خانواده آموزش و پرورش ارائه می‌دهد و معلمان و دانش‌آموزان را ستاره‌ای درخشان در آسمان پرستاره مقاومت می‌داند.

«کنار چشمه بهشتی»؛ «عروسک آموزگار»؛ «معلم در میدان»؛ «راز نخل‌ها»؛ «رشد با رشد»؛ «درخت ایرانمونه»؛ «درس‌های داستان نما»؛ «جایگاه یکزبانگی و دوزبانگی در جامعه معاصر»؛ «دو بال تربیت»؛ و... از جمله مطالبی هستند که در رشد آموزش ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند.

رشد فناوری آموزشی / رمضان مقاومت و پیروزی

رشد فناوری آموزشی در مطلبی با عنوان «رمضان مقاومت و پیروزی» به بازآفرینی تاب‌آوری ملی در جنگ تحمیلی سوم از مسیر فناوری آموزشی پرداخته و تأکید می‌کند فناوری آموزشی جایگاه راهبردی خود را زمانی به درستی نشان می‌دهد که بتواند در بحران‌های هویتی و امنیتی نقش بستر سازگاری اجتماعی را ایفا کند.

«تربیت ذهن غربالگر»؛ «طراحی آموزشی برای تقویت خردمندی دانش‌آموزان»؛ «آموزش فناورانه در شرایط جنگی»؛ «دید جهان در سه بعد»؛ «خطر در جیب نوجوانان»؛ «طراحی نظام یادگیری تاب‌آور»؛ «هوشمندی دیجیتال»؛ «تنظیم بار مغز»؛ «بتونه دیجیتال» و... از دیگر مطالب منتشر شده در این مجله هستند.

رشد مدرسه فردا / شلیک آخرین گلوله، پایان جنگ نیست

رشد مدرسه فردا در هشتمین شماره این مجله در اردیبهشت ۱۴۰۵ در مطلبی با عنوان «شلیک آخرین گلوله، پایان جنگ نیست» به موضوع اهمیت مدرسه در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان برای ایستادگی در برابر دشمن پرداخته است.

«معلم در افق ۲۰۴۰»؛ «از معلم دانا تا معلم یادگیرنده»؛ «هدایت نسل دیجیتال»؛ «بازخوانی شایستگی‌های معلم در افق ۲۰۴۰»؛ «هدایت نسل زد»؛ «توانمندی‌های معلم آینده»؛ «معلم در چارچوب شناختی»؛ «الزامات حرفه‌ای معلم آینده»؛ «یک روز عادی در کلاس سال ۲۰۴۰»؛ «جو اخلاقی، پایه و بنیاد مدرسه»؛ «بازنگری در طراحی فیزیکی کلاس درس برای بهبود یادگیری»؛ و... از دیگر مطالبی هستند که در هشتمین شماره رشد مدرسه فردا منتشر شده‌اند.

رشد معلم / مدرسه شجره طیبه همچون کربلای حسینی است

سرمقاله هشتمین شماره رشد معلم به یادداشتی از دکتر مختار ذاکری، عضو شورای برنامه‌ریزی این مجله و پدر شهیدان اسرا و سلما، از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص یافته است. وی در این یادداشت رویداد مدرسه شجره طیبه را همچون کربلای حسینی، زمینه‌ساز بیداری جهانی تمامی انسان‌ها در سطح بین‌الملل توصیف کرده است.

«هویت معلمی؛ سرمایه پنهان نظام آموزشی»؛ «جشن تولد آسمانی»؛ «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان»؛ «کاربرد ابزار‌های هوش مصنوعی در ارزشیابی»؛ «اقتدار معلم در میان انبوه صداها»؛ «معلم سالم، کلاس سالم»؛ «پایداری در مسیر یادگیری»؛ «ریشه در سرزمین»؛ «وقتی فریاد لبخند می‌شود»؛ «ترازوی تقلب»؛ «والدین نه گو، در نظام آموزشی» و... از جمله مطالبی هستند که در آخرین شماره رشد معلم در سال تحصیلی جاری برای مخاطبان منتشر شده‌اند.

رشد مدیریت مدرسه / قوی‌ترین فرد ایران، همه ایران است

رشد مدیریت مدرسه در هشتمین شماره این مجله در مطلبی با عنوان «قوی‌ترین فرد ایران، همه ایران است» به ضرورت و اهمیت فرق‌گذاری بین «نقد» و «تضعیف» اشاره کرده و بر لزوم حفظ وحدت ملی در شرایط فعلی کشور تأکید نموده است.

«پیشرفت‌اندیشی مدرسه‌ای»؛ «شمس رشد»؛ «در انتظار سیلی تمام کننده مادرم ایران»؛ «آغاز راهی بی‌پایان»؛ «برنامه درسی با رنگ و بوی مدرسه و محله»؛ «آزمون و خطا تا رسیدن به مدرسه‌ای پیشرو»؛ «توانایی یادگیری‌های جدید»؛ «تربیت و شوق معلمی، نقطه تمرکز رهبری مدرسه»؛ «بر بلندای ایران» و... از دیگر مطالبی هست

ند که در آخرین شماره رشد مدیریت مدرسه در سال تحصیلی جاری منتشر شده‌اند.

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