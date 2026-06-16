

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساغر سلطانی نژاد با بیان اینکه در بحبوحه جنگ و دفاع از کشور در برابر زیاده خواهی های متجاوزان، حفاظت از امنیت غذایی مردم با جدیت و تلاش مضاعفی صورت گرفت، تصریح کرد: حفظ سلامت غذایی جامعه به مثابه یکی از ارکان اقتدار ملی همواره مورد توجه مرزبانان زیستی کشور در سازمان حفظ نباتات بوده و این امر در جنگ تحمیلی سوم با جدیت بیشتری پیگیری شد.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات گفت: طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ارزیابی عملکرد سازمان‌های همجوار مسئول صدور مجوز‌های مورد نیاز برای ترخیص کالا‌های اساسی؛ سازمان حفظ نباتات در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه نخست در شاخص سرعت صدور مجوز‌های ترخیص کالا‌های اساسی شده که نشان دهنده تلاش همکاران سازمان حفظ نباتات در سراسر کشور و توجه جدی به تسهیل فرآیند‌های تجاری در کنار صیانت از تولیدات کشاورزی است.

سلطانی نژاد با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی تصریح کرد: امنیت غذایی تنها به معنای تأمین غذا نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی قدرت و استقلال کشور به شمار می‌رود. کشوری که بتواند غذای مورد نیاز خود را به‌صورت پایدار تأمین کند، در برابر فشار‌ها و چالش‌های جهانی از توان و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به نقش قرنطینه گیاهی در این حوزه گفت: قرنطینه گیاهی در خط مقدم حفاظت از کشاورزی کشور قرار دارد و از ورود آفات و بیماری‌های جدید گیاهی جلوگیری می‌کند. نظارت دقیق بر مرز‌ها و مبادی ورودی کشور یک ضرورت جدی است و نباید حتی به دلیل منافع اقتصادی کوتاه‌مدت در اجرای ضوابط قرنطینه‌ای کوتاهی صورت گیرد.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: حفاظت از بخش کشاورزی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌هاست. دستگاه‌های مسئول، بازرگانان، واردکنندگان و تولیدکنندگان باید در چارچوب قوانین و مقررات قرنطینه‌ای عمل کنند، چراکه یک غفلت کوچک می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای برای تولیدات کشاورزی کشور به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت محصولات راهبردی افزود: وقتی از گندم به عنوان محصولی استراتژیک نام می‌بریم، در واقع از امنیت نان مردم سخن می‌گوییم. قرنطینه گیاهی تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه سد دفاعی کشور در برابر آفات نوظهوری است که می‌توانند در مدت کوتاهی تولید ملی را با تهدید جدی روبه‌رو کنند.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور همچنین درباره ارتباط میان تجارت و مقررات قرنطینه‌ای اظهار داشت: تسهیل تجارت و رعایت قوانین و مقررات قرنطینه گیاهی نه‌تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم محسوب می‌شوند. رعایت این ضوابط به معنای حفاظت از سرمایه فعالان اقتصادی و پایداری تولیدات کشاورزی است.