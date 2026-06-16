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جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی از سردستههای مسلح کودتای دی ۱۴۰۴ در شاهرود اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیسکل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی بهاتهام محاربه و افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی بهقصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور خبر داد.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه حکم اعدام نامبردگان بامداد امروز اجرا شد گفت: در ناآرامیها و اغتشاشات دی ۱۴۰۴ شاهرود، این افراد با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی قشرهای جامعه و در راستای اهداف دشمنان آمریکایی صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، جرایم متعدد از جمله تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه را مرتکب شدند.
براساس مستندات موجود در پروندهها، محکومان اقدام به شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگونکردن خودروی پلیس و مشارکت در آتشزدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانهٔ مؤثر در برهمزدن نظم عمومی و امنیت جامعه کردهاند.