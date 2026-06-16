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سامانه آموزشی تعاملی «سونرژی» (همیار آب) ویژه مدیران، معلمان مدارس دوره ابتدایی، دانشآموزان و خانوادههای آنان امروز در قم رونمایی شد؛ سامانهای که با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و آموزش به نسل آینده در زمینه مدیریت منابع آبی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت منابع آبی، و با همکاری میان شرکت آب و فاضلاب استان قم و ادارهکل آموزش و پرورش استان از سامانه آموزشی تعاملی «سونرژی (همیار آب)» رونمایی شد.
این سامانه به آدرس www.sonergy.ir ویژه مدیران، معلمان مدارس دوره ابتدایی، دانشآموزان و خانوادههای آنان طراحی شده است تا بتوانند ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی آن، دانشآموزان را نیز در فعالیتها و برنامههای مرتبط با بهینه سازی مصرف آب مشارکت دهند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با تأکید بر ضرورت آموزش الگوهای صحیح مصرف آب به نسلهای جدید گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، ناگزیر هستیم خود را با شرایط کمآبی سازگار کنیم و برای مدیریت این وضعیت از راهکارهای متنوعی بهره بگیریم.
مهدی نظرزاده افزود: آموزش و فرهنگسازی در میان کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین و مؤثرترین اقدامات در این حوزه است؛ در کنار آن، استفاده از منابع آبی با کیفیت پایینتر برای آبیاری فضای سبز و برخی مصارف صنعتی نیز از دیگر راهکارهای مدیریت منابع آب به شمار میرود.
وی نقش معلمان را در انتقال مفاهیم و ارزشهای مرتبط با مصرف بهینه آب بسیار مهم دانست و گفت: تغییر نگرش، زمینهساز تغییر رفتار است و معلمان میتوانند با آموزش صحیح، نقش مؤثری در شکلگیری الگوهای پایدار مصرف در نسل آینده ایفا کنند.
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت مصرف آب، بر ضرورت توسعه بسترهای آموزشی و ترویج فرهنگ صحیح مصرف تأکید کرد.
محمدجواد محمدی سعید افزود: آموزش و پرورش آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت مدارس، معلمان و دانشآموزان، در مسیر فرهنگسازی و نهادینهسازی الگوی مصرف بهینه آب مشارکت فعال داشته باشد.
گفتنی است سامانه آموزشی تعاملی «سونرژی» (همیار آب) با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان قم و ادارهکل آموزش و پرورش استان در مدارس ابتدایی در فصل تابستان و سایر فصول تحصیلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و زمینه مشارکت دانشآموزان و خانوادهها را در برنامههای آموزشی و فرهنگی مرتبط با مدیریت مصرف آب فراهم میکند.
این سامانه تلاش دارد از طریق آموزشهای تعاملی و مشارکتمحور، فرهنگ صحیح مصرف را در میان دانشآموزان و خانوادههای آنان نهادینه کند.