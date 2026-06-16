به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان؛ با اشاره به روند اجرای پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTx) در استان، گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور آغاز شد و اجرای آن در ۵۴ شهر استان به شرکت فناپ تلکام و در شهر‌های آستارا و لوندویل به شرکت ایرانسل واگذار شد.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح در استان، افزود: عملیات اجرایی پروژه هم‌اکنون در ۱۲ شهر شامل رشت، بندرانزلی، لاهیجان، رضوانشهر، سیاهکل، صومعه‌سرا، طاهرگوراب، پیربازار، تالش، لَتگرود، فومن و لوندویل در حال انجام است و اجرای پروژه در ۱۹ شهر دیگر استان به پایان رسیده است.

اتمام پروژه در ۱۹ شهر و آغاز واگذاری سرویس

توکلی با بیان اینکه امکان بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری در برخی شهر‌های استان فراهم شده است، اظهار کرد: در حال حاضر شهر‌های رشت، آستانه اشرفیه، کومله، منجیل و رستم‌آباد دارای مشترک فعال فیبر نوری هستند و فرآیند واگذاری سرویس به متقاضیان در این شهر‌ها ادامه دارد.

وی درباره برنامه توسعه پروژه در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: اجرای طرح در ۱۹ شهر دیگر استان از جمله چوکام، کوچصفهان، لشت‌نشا، خشکبیجار، توتکابن، جیرنده، رحیم‌آباد، کلاچای، دیلمان، گوراب زرمیخ، ماسوله، رودبنه، اطاقور، ماسال، بازارجمعه، واجارگاه و چابکسر در برنامه اجرایی سال جاری قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان افزود: از مجموع ۵۶ شهر استان، پروژه در ۱۹ شهر به اتمام رسیده، در ۱۲ شهر در حال اجراست و ۱۹ شهر نیز در برنامه توسعه سال ۱۴۰۵ قرار دارند. همچنین در ۶ شهر رانکوه، شفت، ضیابر، ماکلوان، احمدسرگوراب و چاف و چمخاله هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده و پیگیری‌های لازم برای شروع پروژه در این مناطق ادامه دارد.

سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی در پروژه

توکلی با اشاره به دستاورد‌های اجرایی طرح در سطح استان، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۲۴ کیلومتر فیبر نوری در گیلان اجرا و ۳۹۰ کیلومتر حفاری برای توسعه شبکه انجام شده است. همچنین تعداد مشترکان فعال این پروژه به ۲ هزار و ۴۹۰ مشترک رسیده و برای اجرای آن بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی درباره وضعیت اجرای پروژه در مرکز استان نیز گفت: شهر رشت یکی از مهم‌ترین کانون‌های اجرای پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها به شمار می‌رود و تاکنون ۴۶۰ کیلومتر فیبر نوری و ۱۲۴.۹ کیلومتر حفاری در این شهر انجام شده است. همچنین تعداد مشترکان فعال رشت به ۲ هزار و ۳۴۸ مشترک رسیده و برای توسعه این زیرساخت بیش از یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

آمادگی شهر‌های جدید برای بهره‌برداری از شبکه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به پیشرفت پروژه در سایر شهر‌های استان، اظهار کرد: عملیات اجرایی در شهر‌های سنگر و لولمان به پایان رسیده و این شهر‌ها وارد مرحله واگذاری سرویس و جذب مشترک شده‌اند. در سنگر ۷ کیلومتر حفاری و ۱۰ کیلومتر فیبرگذاری و در لولمان نیز ۴.۲ کیلومتر حفاری و ۵.۳ کیلومتر فیبرگذاری انجام شده است.

وی افزود: در پیربازار نیز ۳.۴ کیلومتر حفاری انجام شده و عملیات اجرایی پروژه ادامه دارد. همچنین مقدمات آغاز اجرای طرح در شهر‌های کوچصفهان، لشت‌نشا و خشکبیجار فراهم شده و به‌زودی عملیات اجرایی در این مناطق آغاز خواهد شد.

توکلی در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم است که با سرعت مناسبی در استان گیلان پیش می‌رود و توسعه آن زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه کسب‌وکار‌های نوین و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات پرسرعت ارتباطی خواهد بود.