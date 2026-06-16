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در نشست کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، مجموعهای از تصمیمات جدید درباره اصلاح ضوابط صدور مجوز در حوزههای صنایع دستی، نانواییها، سکوهای عرضه دارو و برخی فعالیتهای اقتصادی دیگر اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سیصد و چهل و دومین جلسه کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، مجموعهای از موضوعات مرتبط با اصلاح ضوابط صدور مجوز در حوزههای صنایع دستی، آب و فاضلاب، نانواییها، سکوهای عرضه دارو و مجوزهای سیار مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
همچنین درخواست وزارت نیرو درباره تغییر متولی صدور مجوزهای صلاحیت نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات آب و فاضلاب به سازمان برنامه و بودجه کشور در صورت یکسان بودن شرایط صدور مجوزها مورد موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.
در ادامه جلسه، مقرر شد دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی در چارچوب نظارت بر اجرای مصوبات، مکاتبهای با رئیس سازمان غذا و دارو انجام داده و موارد موردنظر را منعکس کند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع امکان دریافت مجوز بازاریابی شبکهای برای دارندگان مجوز تولید بدون کارخانه بررسی شد و تصمیم گرفته شد آییننامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی با حضور دستگاههای مرتبط تا پایان خرداد اصلاح شود؛ در غیر این صورت، موضوع برای تصمیمگیری نهایی در جلسه بعدی هیأت مطرح خواهد شد.
همچنین پیشنهاد افزودن شرط دوگانهسوز بودن نانواییها به ضوابط صدور مجوز به دلیل سختتر کردن فرآیند صدور مجوز، مورد موافقت قرار نگرفت.
در پایان، اعضای کمیته با اصلاح ضوابط مربوط به مجوزهای سیار در درگاه ملی مجوزهای کشور موافقت کردند.