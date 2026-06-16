مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از نام نویسی طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان، با عنوان «طرح آشیان» امروز و فردا ۲۶ و ۲۷ خرداد، در سامانه نام نویسی نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد مهدی علیزاده گفت: متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در گیلان می‌توانند امروز و فردا، ۲۶ و ۲۷ خرداد، برای نام نویسی به سامانه نام نویسی نهضت ملی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند.

وی از نام نویسی متقاضیان طرح مسکن استیجاری، به صورت مرحله‌ای خبر داد و افزود: تامین بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی و مدیریت بازار اجاره واحد‌های مسکونی به ویژه در کلانشهر‌ها و مراکز استان ها، با توجه به اهمیت حمایت و توانمندسازی زوج‌های جوان، بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن از اهداف اجرای این طرح است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: گذشت کمتر از ۵ سال از ازدواج زوج ها، نداشتن خانه و یا زمین با کاربری مسکونی، قرار گرفتن زوج‌ها در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶، اقامت حداقل ۵ سال در شهر محل تقاضا و داشتن فرم «ج» سبز که استعلام اینترنتی برای نداشتن مالکیت زمین یا خانه در ۵ سال گذشته است، از شرایط نام نویسی این زوج‌ها در طرح «آشیان» است.

محمد مهدی علیزاده با تاکید بر اینکه فقط سرپرستان خانوار واجد شرایط می‌توانند در سامانه نام نویسی کنند، افزود: متقاضیان پس از تایید شرایط، استحقاق سنجی و اولویت بندی، می‌توانند براساس تعداد واحد‌های تامین شده، واحد خود را انتخاب کنند.

وی گفت: اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار (نظیر معلولیت و سالخوردگی) از طریق سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از حداکثر زمان استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری به شرط تداوم واجد شرایط بودن به مدت ۵ سال خبر داد و گفت: اجاره‌بهای دریافتی برای زوج‌های دهک‌های ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهک‌های ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهک‌های ۵ و۶ معادل ۵۵ درصد اجاره بها واحد مسکونی به نرخ روز است.

محمد مهدی علیزاده افزود: مراحل نام نویسی متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان، در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که شرایط فرد متقاضی به صورت مرحله به مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که فرد یکی از شروط اصلی تعیین شده برای قرار گرفتن در فهرست متقاضیان واجد شرایط را نداشته باشد، به صورت خودکار، نمی‌تواند به مرحله بعد ورود کند.

وی گفت: طرح «آشیان» با تمرکز بر اجاره‌بهای مسکن، تلاش می‌کند تا فشار اقتصادی ناشی از تهیه خانه را برای زوج‌های جوان کاهش داده و امکان زندگی مستقل را برای آنان فراهم کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان بر لزوم توجه دقیق متقاضیان به شرایط قانونی و همچنین تکمیل صحیح اطلاعات در زمان نام نویسی تاکید و ابراز امیدواری کرد: این طرح بتواند نقش موثری در رفع دغدغه‌های مسکن زوج‌های جوان استان داشته باشد.