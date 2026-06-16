وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانِ دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: ما بقی مطالبات به صورت هفتگی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، غلامرضا نوری با بیان اینکه مجموع پرداختی‌ها تاکنون به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، افزود: مابقی بهای گندم‌ها بر اساس قولی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده است، به صورت هفتگی پرداخت می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل هم با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های شمالی استان حمل و خروج آن را منوط به اخذ مجوز از این اداره کل اعلام کرد.

ایرانیان با بیان اینکه روند خرید، حمل و ذخیره‌سازی گندم به طور مرتب مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد افزود: مراکز خرید با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به گندم‌کاران هستند.

امسال در ۲۷۲ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی استان اردبیل گندم کشت شده و پیش بینی می‌شود بیش از ۵۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.