کشف و مهروموم کارگاه تولید فرآوردههای لبنی غیر مجاز در کرج
رئیس مرکز بهداشت غرب کرج گفت: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک واحد لبنیاتی که بهصورت غیرمجاز و مخفیانه فعالیت میکرد، مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
بابادی گفت: درپی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک واحد لبنیاتی که بهصورت غیرمجاز و مخفیانه فعالیت میکرد، با اخذ دستور قضایی و با همراهی عوامل کلانتری، ورود به محل انجام شد و مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای انجام شده نشان داد این کارگاه در محیطی کاملاً غیربهداشتی و فاقد شرایط لازم برای تولید مواد غذایی فعالیت داشته و همچنین فاقد پروانه و مجوزهای بهداشتی بوده است. محیط کارگاه نیز از نظر تجهیزات لازم برای استریلیزاسیون، بستهبندی ایمن و نظارت کیفی دچار نواقص جدی بود که میتوانست سلامت مصرفکنندگان را به طور مستقیم تهدید کند.
رئیس مرکز بهداشت غرب کرج ادامه داد: در جریان این بازرسی، حدود ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده لبنی غیربهداشتی کشف و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد و محل فعالیت نیز مهروموم شد. پرونده این واحد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است و نظارتهای بهداشتی بر واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی بهطور مستمر ادامه خواهد داشت.