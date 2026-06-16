رئیس مرکز بهداشت غرب کرج گفت: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک واحد لبنیاتی که به‌صورت غیرمجاز و مخفیانه فعالیت می‌کرد، مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، بابادی گفت: درپی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک واحد لبنیاتی که به‌صورت غیرمجاز و مخفیانه فعالیت می‌کرد، با اخذ دستور قضایی و با همراهی عوامل کلانتری، ورود به محل انجام شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

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وی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد این کارگاه در محیطی کاملاً غیربهداشتی و فاقد شرایط لازم برای تولید مواد غذایی فعالیت داشته و همچنین فاقد پروانه و مجوز‌های بهداشتی بوده است. محیط کارگاه نیز از نظر تجهیزات لازم برای استریلیزاسیون، بسته‌بندی ایمن و نظارت کیفی دچار نواقص جدی بود که می‌توانست سلامت مصرف‌کنندگان را به طور مستقیم تهدید کند.

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رئیس مرکز بهداشت غرب کرج ادامه داد: در جریان این بازرسی، حدود ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده لبنی غیربهداشتی کشف و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد و محل فعالیت نیز مهروموم شد. پرونده این واحد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است و نظارت‌های بهداشتی بر واحد‌های تولید و عرضه مواد غذایی به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.