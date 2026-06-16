رئیس اداره تالاب‌های محیط زیست چهارمحال و بختیاری از لانه گزینی و زادآوری ۱۵ هزار پرنده آبزی و کنار آبزی در تالاب گندمان خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، عسگری گفت: این پرندگان شامل گونه‌های بین المللی و اندمیک از جمله اردک بلوطی اردک سرحنایی، حواسیل ارغوانی، کشیم بزرگ، کشیم کوچک، کشیم گردن سیاه، کفچنوک و پرستو‌های دریایی هستند.

وی افزود: این زاد آوری تا اواخر تابستان ادامه دارد.

به گفته وی وجود بیش از ۱۳۰ گونه گیاهی، آب و هوای مناسب و منابع غذایی موجود در تالاب آن را به محیط مناسبی برای زادآوری پرندگان آبزی و کنار آبزی تبدیل کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان نیز گفت: ۸ تالاب در چهار محال و بختیاری فعالند که امسال ۳۵ هزار پرنده بابیش از ۳۰ گونه پرنده از جمله آبزی و کنار آبزی به این تالاب‌ها مهاجرت کردند.

محسن کریمی افزود: بیشترین پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی گندمان و چغاخور لانه گزینی و زادآوری می‌کنند.