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بیست و هشتمین دوره از رویدادهای ملی «تا ثُریا» با محوریت اقتصاد دانشبنیان به میزبانی استان قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این رویداد با همکاری شبکهی ملی فنآفرینی تا ثریا و با تمرکز بر ظرفیتهای استانهای قزوین و زنجان طراحی شده، و به دنبال تقویت تعامل میان صنعت و فناوری است.
اتصال شبکه فنبازار به کلینیکهای کسبوکار، ارتباط صنعت و فناوری، شهرک صنعتی هوشمند، صنعت در مسیر اقتصاد دانشبنیان و توسعه صادرات دانشبنیان از محورهای اصلی این رویداد است.
این رویداد 31 تیرماه به میزبانی استان قزوین برگزار میشود و علاقمندان، فعالان حوزه صنعت و دانشبنیان در سراسر کشور میتوانند طرحهای خود را حداکثر تا ۱۰ تیر از طریق وبسایت رسمی رویداد به نشانی www.tasorayahub.ir ارسال کنند.
این رویداد با حمایت جمعی از نهادها، پارکهای علم و فناوری، هلدینگ پیشگامان، صندوقهای نوآوری و مجموعههای سرمایهگذاری تخصصی برگزار میشود تا گامی موثر در جهت هوشمندسازی شهرکهای صنعتی و ارتقای سطح صادرات محصولات دانشبنیان برداشته شود.