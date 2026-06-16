طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، آزمون زبان msrt روز جمعه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، آزمون زبان msrt روز جمعه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام در این دوره آزمون زبان msrt، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۴، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

تقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

گفتنی است؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.