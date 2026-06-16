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معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: مدیریت مصرف و مشارکت شهروندان، مهمترین راهکار برای جلوگیری از بروز نوسان و تنش آبی در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالله خدادادی با تبریک هفته صرفهجویی در مصرف آب (۲۵ تا ۳۱ خرداد) اظهار داشت: شعار امسال «مدیریت مصرف آب در سال ۱۴۰۵؛ آب، سرمایه مشترک» نامگذاری شده است که بیانگر ضرورت توجه همگانی به این منبع حیاتی است.
وی با بیان اینکه حدود ۶۱ درصد آب شرب استان بوشهر از استانهای همجوار تأمین میشود، افزود: با توجه به این میزان وابستگی، صرفهجویی در مصرف آب با در نظر گرفتن محدودیت منابع و افزایش مصرف، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون بهرهبرداری آبفای استان بوشهر درباره بارشهای اخیر نیز گفت: هرچند بارندگیهای اخیر موجب بهبود موقت روانآبها شد، اما تأثیر قابل توجهی در پایداری تأمین آب شرب نداشته است؛ بنابراین مدیریت مصرف در بخش خانگی و کاهش هدررفت شبکه بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
خدادادی با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف آب بیان کرد: در بخش خانگی، استفاده از سردوشهای کاهنده مصرف، رفع نشتیها و چکهکردن شیرآلات و مدیریت مصرف در شستوشو از جمله اقدامات مؤثر است.
وی ادامه داد: در بخش شهری نیز مدیریت آبیاری فضای سبز شهری و اداری با همکاری شهرداریها و دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب شرب داشته باشد.
به گفته وی، اجرای برنامههای نشتیابی، تعویض خطوط فرسوده، بازسازی شبکههای توزیع، توسعه آبشیرینکنها، پایداری چاههای تأمین آب و استفاده از پساب برای فضای سبز و صنایع از دیگر اقدامات اجرایی در راستای کاهش هدررفت و تأمین پایدار آب است.
معاون بهرهبرداری آبفای استان بوشهر همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در مدارس، مساجد، رسانهها و شبکههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان و دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف، نقش تعیینکنندهای در کاهش تنش آبی دارد.