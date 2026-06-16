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آسمان گلستان از امشب با افزایش ابر ،بارش پراکنده به ویژه در مناطق کوهپایه و کوهستانی استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،کارشناس هواشناسی استان گفت :آسمان گلستان از امشب با افزایش ابر ،بارش پراکنده به ویژه در مناطق کوهپایه و کوهستانی و قسمت هایی از مناطق شمال شرق استان پیش بینی می شود.
مهدیه اصحابی افزود : این شرایط نا پایدار تا صبح روز چهارشنبه ادامه دارد .
وی پیش بینی کرد: برای فردا شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده باران به همراه پدیده رعد و برق خواهیم بود.
اصحابی پیش بینی کرد : از روز چهارشنبه جو استان پایدار خواهد شد و پایداری هوا تا اوائل هفته آینده ادامه دارد.