آسمان گلستان از امشب با افزایش ابر ،بارش پراکنده به ویژه در مناطق کوهپایه و کوهستانی استان پیش بینی می شود.

آسمانی صاف تا قسمتی ابری ،گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار تا امشب

آسمانی صاف تا قسمتی ابری ،گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و غبار تا امشب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،کارشناس هواشناسی استان گفت :آسمان گلستان از امشب با افزایش ابر ،بارش پراکنده به ویژه در مناطق کوهپایه و کوهستانی و قسمت هایی از مناطق شمال شرق استان پیش بینی می شود.



مهدیه اصحابی افزود : این شرایط نا پایدار تا صبح روز چهارشنبه ادامه دارد .

وی پیش بینی کرد: برای فردا شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده باران به همراه پدیده رعد و برق خواهیم بود.

اصحابی پیش بینی کرد : از روز چهارشنبه جو استان پایدار خواهد شد و پایداری هوا تا اوائل هفته آینده ادامه دارد.