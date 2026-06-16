پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: میانگین دما، بهویژه در نیمه شمالی استان، بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
آذر رضائی پور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی؛ تا پایان هفته جاری (بهویژه امروز و فردا)، افزایش شدت وزش باد در سطح استان پیشبینی میشود. بهطوری که در برخی مناطق، بهویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان دور از انتظار نیست که میتواند منجر به کاهش کیفیت هوا و بروز خسارات شود.
وی افزود: همچنین با توجه به جهت جریانات، انتقال گردوخاک به دیگر نواحی از جمله مناطق مرکزی استان نیز پیشبینی میشود. ضمنا این ناپایداری افزایش ابر و بارش بهصورت رگبار و رعدوبرق را بهدنبال خواهد داشت. در نواحی مستعد، این شرایط میتواند با رخداد تگرگ، آبگرفتگی معابر، ایجاد رواناب و سیلابی شدن مسیلها همراه باشد.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: طی امروز و فردا روند کاهش دمای روزانه روی میدهد و میانگین دما، بهویژه در نیمه شمالی استان، بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۳ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۳ درجه سانتیگراد میرسد.
رضائی پور افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۱ تا ۳۱ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.