به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور پیامی، درگذشت مادر «حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقای دکتر فاضلی هریکندی

ریاست کل محترم دادگستری استان البرز

درگذشت والده‌ی مکرمه‌تان را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه پروردگار متعال، رحمت و مغفرت برای آن مرحومه و بقاء و عافیت را برای حضرتعالی مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای