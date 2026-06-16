پخش زنده
امروز: -
رئیس قوه قضاییه در پیامی، درگذشت مادر رئیس کل دادگستری البرز را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با صدور پیامی، درگذشت مادر «حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آقای دکتر فاضلی هریکندی
ریاست کل محترم دادگستری استان البرز
درگذشت والدهی مکرمهتان را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم و از درگاه پروردگار متعال، رحمت و مغفرت برای آن مرحومه و بقاء و عافیت را برای حضرتعالی مسألت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای