پیکر حاجیه‌خانم زینب بصیری کوهستانی مادر شهید سیدعلی‌اکبر حسینی کوهستانی و همسر حجت‌الاسلام سیدرسول حسینی کوهستانی در روستای کوهستان شهرستان بهشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیکر حاجیه‌خانم زینب بصیری کوهستانی، مادر شهید والامقام سیدعلی‌اکبر حسینی کوهستانی و همسر حجت‌الاسلام سیدرسول حسینی کوهستانی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، در روستای کوهستان شهرستان بهشهر تشییع و خاکسپاری شد.

این بانوی مؤمن و صبور پس از سال‌ها تحمل رنج فراق فرزند شهید، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

مراسم تشییع پیکر مرحومه عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم از مقابل منزل آن مرحومه تا مزار روستای کوهستان برگزار شد.

شهید سیدعلی‌اکبر حسینی کوهستانی، فرزند حجت‌الاسلام سیدرسول حسینی کوهستانی، ۲۸ شهریور ۱۳۴۹ در بهشهر متولد شد و در سن ۱۶ سالگی، نهم بهمن ۱۳۶۵، در عملیات کربلای ۵ در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.