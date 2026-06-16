\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062b\u0631 \u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0631\u0633\u0648\u0644\u06cc \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0639\u0631\u0635\u0647 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0648 \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u062e\u0637 \u0647\u0645 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.\n