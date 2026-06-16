به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با یاد عبدالحمید نقره‌کار، عضو جاوید این فرهنگستان و با محوریت روایت یک عمر مجاهدت علمی و عملی وی، نشست «بازتاب حکمت در هویت و کالبد معماری اسلامی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، که دبیری علمی آن بر عهده سمانه تقدیر است، سیدغلامرضا اسلامی، محمدرضا بمانیان، مهدی حمزه‌نژاد و سلمان نقره‌کار به سخنرانی می‌پردازند.

این نشست چهارشنبه، ۲۷ خرداد ماه، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در تالار گلستان هنر فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.