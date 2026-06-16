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امام جمعه نور با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی نهضت عاشورا، حفظ روحیه مقاومت در برابر استکبار، احیای امر به معروف و نهی از منکر و توجه به جوانی جمعیت را از مهمترین نیازهای امروز جامعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام حاجیزاده رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور و امام جمعه این شهرستان در سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت عظیم نهضت عاشورا در هدایت و تربیت انسانها گفت: محرم سیدالشهدا (ع) از بزرگترین ظرفیتهای الهی برای رشد فردی و اجتماعی انسانهاست و میتواند در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی بسیاری از کاستیها و عقبماندگیهای جامعه را جبران کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، افزود: این دو واجب الهی از نیازهای اساسی جامعه اسلامی است و همه افراد نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. جامعهای که نسبت به آسیبها و ناهنجاریها بیتفاوت باشد، در مسیر انحراف قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با تأکید بر لزوم حفظ حرمت ماه محرم، به ویژه در ایام تاسوعا و عاشورا، گفت: رعایت شئونات این ایام در همه برنامهها و مراسم عمومی ضروری است و باید حرمت این ماه عزیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام حاجیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانی جمعیت پرداخت و اظهار کرد: در شهرستان نور بیش از پنج هزار خانواده تکفرزند و حدود دو هزار خانواده بدون فرزند شناسایی شدهاند و برای تشویق خانوادهها به فرزندآوری و اصلاح روند جمعیتی، برنامههای متعددی در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری در شهرستان نور افزود: نرخ باروری در این شهرستان به کمتر از حد جانشینی رسیده و این مسئله در آینده میتواند پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.
امام جمعه نور همچنین سقط جنین را یکی از چالشهای مهم کشور دانست و گفت: سالانه صدها هزار مورد سقط جنین در کشور رخ میدهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به فرزندان خانوادههای مشروع است و این موضوع نیازمند عزم جدی فرهنگی، اجتماعی و حمایتی است.
وی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی سالهاست که جنگی همهجانبه در عرصههای نظامی، رسانهای، اقتصادی، سایبری و شناختی علیه ملت ایران به راه انداختهاند و تلاش میکنند اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
حجتالاسلام حاجیزاده با اشاره به تحولات سیاسی و مذاکرات بینالمللی اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای پس از انقلاب بارها نشان داده است که در برابر فشارها و زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی میکند و تجربههای گذشته ثابت کرده است که حفظ عزت، استقلال و منافع ملی باید در اولویت همه تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: مردم با حضور آگاهانه در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی میتوانند پشتوانهای قدرتمند برای نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب باشند و در مقاطع حساس تاریخی نقشآفرینی کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: جنایتهای صورت گرفته علیه مردم مظلوم فلسطین چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را برای افکار عمومی جهان آشکار کرده است و حمایت از ملت فلسطین وظیفهای انسانی، اسلامی و انقلابی محسوب میشود.
وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ تحریم کالاهای حامی رژیم صهیونیستی تأکید کرد و خواستار مشارکت دستگاههای اجرایی، فرهنگی و مردم در این زمینه شد.
حجتالاسلام حاجیزاده در پایان با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت ماه محرم برای تقویت فرهنگ مقاومت، مسئولیتپذیری اجتماعی، حمایت از خانواده و ترویج ارزشهای اسلامی گفت: مکتب عاشورا همچنان بهترین الگو برای مقابله با ظلم، حفظ هویت دینی و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی است.