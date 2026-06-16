وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اجرای سامانه‌ای بررسی ایمنی معادن از امروز خبر داد و گفت: کارفرمایان مکلفند وضعیت معدن را در هر نوبت کاری ثبت کنند و بازرسان اداره کار این اطلاعات را بررسی خواهند کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از امروز، فرآیند بررسی ایمنی معادن به صورت سامانه‌ای انجام خواهد شد.

وی افزود: کارفرما‌ها از قبل هم مکلف بودند در هر نوبت کاری وضعیت معدن ذغال سنگ را ثبت کنند و این تکلیفی است که قانون کار آن را الزامی کرده است.

آقای میدری با بیان اینکه این فرآیند تا پیش از این به صورت کاغذی انجام می‌شد، تاکید کرد: از امروز این رویه به حالت سامانه‌ای درآمده است.

طبق گفته وزیر کار، بازرسان اداره کار مسئولیت بررسی اطلاعات ثبت شده توسط کارفرمایان در این سامانه را بر عهده خواهند داشت تا از رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی در معادن اطمینان حاصل شود، این اقدام در راستای افزایش ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث احتمالی در معادن صورت می‌گیرد.



