رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تاکید براینکه نیرو‌های مسلح با اراده‌ای قوی و انگیزه‌ای بالا کماکان آماده نبرد با دشمنان جنایتکار هستند، گفت: امروز حفظ وحدت در اولویت قرار دارد، باید از سلایق عبور کرد و حفظ نظام را از واجبات عینی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست شورای فرهنگی- اجتماعی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و با بیان اینکه، شهدا واسطه‌ فیض الهی هستند و توسل به آنها بی‌تردید راهگشاست، طی سخنانی به ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف اعلامی خود در ایران اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: به حول و قوه الهی و با عنایت حضرت صاحب‌الزمان‌ (عج)، پشتیبانی ملت بزرگ ایران، رهبری هوشمندانه و مقتدرانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله «سید مجتبی حسینی خامنه‌ای‌» (مدظله‌العالی) و همچنین عملکرد قدرتمند نیروهای مسلح، دشمن آمریکایی‌ - صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و جمهوری اسلامی ایران توانست اقتدار و توانمندی خود را در عرصه جهانی به نمایش بگذارد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تاکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در برابر ابرقدرت نظامی جهان و قدرت نظامی منطقه ایستادگی کردند و در این رویارویی سربلند و پیروز میدان شدند، تصریح کرد: امید نیرو‌های مسلح به خداوند متعال است و با اتکا به حمایت مردم عزیز ایران، همچنان تحت فرماندهی مقام معظم رهبری آماده دفاع از کشور و جبهه مقاومت و دست بر ماشه هستند.

سردار کارگر از آمادگی نیرو‌های مسلح برای ادامه نبرد با دشمنان تا تسلیم آنها خبر داد و اعلام کرد: نیرو‌های مسلح با اراده‌ای قوی و انگیزه‌ای بالا کماکان آماده نبرد با دشمنان جنایتکار هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز جبهه مقاومت به برکت پیروزی جمهوری اسلامی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، قدرتمندتر، پرانگیزه‌تر و متحدتر از گذشته شده است و شکوفایی و پختگی جبهه مقاومت در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری متبلور شده است.

سردار کارگر با بیان اینکه آینده ایران اسلامی و جبهه مقاومت بسیار درخشان و پرفروغ خواهد بود، تصریح کرد: جنگ تحمیلی رمضان یک زورآزمایی و وزن‌کشی میان جبهه مقاومت به رهبری ایران و دشمنان این جبهه به سرکردگی آمریکای جنایتکار بود که جبهه مقاومت از آن سربلند بیرون آمد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: عده‌ای می‌خواهند این پیروزی بزرگ را در ذائقه مردم عزیزمان تلخ کنند و به‌دنبال ایجاد تفرقه در جامعه هستند؛ همان‌گونه که امامین انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های اخیر خود تأکید فرمودند، حفظ وحدت در اولویت قرار دارد و باید از سلایق عبور کرد و حفظ نظام را از واجبات عینی دانست.

سردار کارگر با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است، بیان داشت: باید هوشیار باشیم؛ چراکه سرویس‌های جاسوسی دشمن بیکار ننشسته‌اند و با نفوذ مستقیم و غیرمستقیم، به‌دنبال تفرقه‌افکنی و ایجاد اختلاف در میان صفوف متحد جامعه هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: جای تعجب دارد که در بحبوحه جنگ، عده‌ای تعداد معدودی از افراد را به خیابان‌ها بکشانند و به مسئولان رده اول کشور توهین کنند؛ این اقدام چیزی جز آب ریختن به آسیاب دشمن نیست؛ البته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی صحنه‌گردانان این اقدامات را می‌شناسند و سوابق آنها نیز در پرونده‌های مختلف موجود است.

وی افزود: من به‌عنوان یک پاسدار وابستگی به هیچ گروه و جریان سیاسی ندارم، اما به اعتقاد من دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده، در این موضوع فداکاری کرد و از آبروی خود مایه گذاشت، لذا اگر قرار بود صرفاً به آینده سیاسی یا مسئولیت‌های اجرایی خود فکر کند، نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت.

سردار کارگر با اشاره به برخی ضعف‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی تصریح کرد: یکی از اشکالات دستگاه‌های متولی در کشور این است که در تصمیمات مهم، پیوست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مناسب پیش‌بینی نمی‌شود و برای توجیه و اقناع افکار عمومی آن‌گونه که باید هزینه و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: به هر حال در این جنگ ترکیبی، به‌ویژه در عرصه جنگ شناختی، باید بیشترین زمان و ظرفیت را برای اقناع و توجیه افکار عمومی صرف کرد و از افراد متخصص و صاحب‌نظر در این حوزه بهره گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم این وحدت کم‌نظیر که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شکل گرفته، دچار خدشه نشود و این خیزش و حرکت بزرگ ملت ایران که برای همه آحاد جامعه در آن رسالتی تعریف شده است، تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و با همراهی، نشاط و امید مردم عزیزمان به نتیجه نهایی برسد که خواهد رسید.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: شهدای عزیز، به‌ویژه امام شهید، برای استقرار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی از همه چیز خود گذشتند. امروز نیز لازم است ما از خود، جایگاه، تعصبات و سلایق شخصی‌مان عبور کنیم تا همچون شهدا عاقبت‌به‌خیر شویم.