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همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان بیرق عزا در بیمارستان شهید بهشتی آبادان برافراشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری و در راستای پاسداشت شعائر دینی، آیین برافراشته شدن پرچم عزا در بیمارستان شهید بهشتی آبادان با حضور مدیران، مسئولان و جمعی از کارکنان این مرکز درمانی برگزار شد.
در این مراسم معنوی، پرچم عزا به نشانه ارادت و احترام به ساحت اهل بیت (ع) و گرامیداشت ایام سوگواری بر فراز بیمارستان شهید بهشتی آبادان به اهتزاز درآمد.
حاضران در این آیین ضمن ابراز همدلی با محبان اهل بیت (ع)، بر ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و ارزشهای دینی در محیطهای درمانی تأکید کردند.
بیمارستان شهید بهشتی آبادان هر ساله همزمان با مناسبتهای مذهبی و ایام سوگواری، با برگزاری برنامههای فرهنگی و معنوی، یاد و نام اهل بیت (ع) را گرامی میدارند.