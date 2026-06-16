به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری و در راستای پاسداشت شعائر دینی، آیین برافراشته شدن پرچم عزا در بیمارستان شهید بهشتی آبادان با حضور مدیران، مسئولان و جمعی از کارکنان این مرکز درمانی برگزار شد.

در این مراسم معنوی، پرچم عزا به نشانه ارادت و احترام به ساحت اهل بیت (ع) و گرامیداشت ایام سوگواری بر فراز بیمارستان شهید بهشتی آبادان به اهتزاز درآمد.

حاضران در این آیین ضمن ابراز همدلی با محبان اهل بیت (ع)، بر ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و ارزش‌های دینی در محیط‌های درمانی تأکید کردند.

بیمارستان شهید بهشتی آبادان هر ساله همزمان با مناسبت‌های مذهبی و ایام سوگواری، با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معنوی، یاد و نام اهل بیت (ع) را گرامی می‌دارند.