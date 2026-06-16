نماینده ولی‌فقیه در مازندران در آیین نکوداشت شهدای انتظامی، شهدا را بزرگ‌ترین حامیان امنیت و نماد پیروزی خون بر شمشیر دانست و بر حفظ انسجام و اعتماد به مدیریت کلان نظام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین نکوداشت ۲۴ شهید نیروی انتظامی (شهدای جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و جنگ رمضان) با حضور آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران و سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان برگزار شد.

آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در این مراسم با بیان اینکه شهدای ما همان شهدای کربلا هستند، گفت: جنگ امروز ما با آمریکا و صهیونیست ها، همان جنگ امام حسین (ع) با یزید و شمر و عمر سعد است و شهدای عزیز ما با ایثار جان خود، ادامه دهنده راه شهدای دشت نینوا هستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه در تاریخ شیعه از سال ۴۲ تا امروز، همواره خون بر شمشیر و تجهیزات نظامی دشمنان پیروز بوده است، افزود: امروز بزرگترین منکر، آمریکا و استکبار جهانی است؛ همان گونه که در زمان قیام سیدالشهدا، یزید بزرگترین منکر بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تقدیر از جانبازانِ فتنه دی ماه و خانواده‌های شهدا، بر حفظ انسجام تأکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت وحدت، باید به مدیریت کلان نظام و هیئت‌های مذاکره کننده اعتماد داشته باشیم و با شفاف سازی مسئولان، اجازه ندهیم تفرقه به امنیت جامعه آسیب بزند.

در ادامه این مراسم، سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران ضمن ادای احترام به شهدای امنیت، گفت: ما داغدار این عزیزان هستیم و سربازان و سرداران انتظامی، ابوالفضل گونه تا پای جان پای انقلاب ایستاده‌اند.

سردار مفخمی با اشاره به وقایع اخیر استان افزود: از شب ۲۴ خرداد سال گذشته که جنگ دوازده روزه آغاز شد، انتظامی استان در ابعاد مختلف امنیتی و ترافیکی تمام قد برای مردم ایستاد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به رکورد بی سابقه ۳۱ میلیون اقامت شبانه در ایام عید امسال، افزود: با وجود تمامی توطئه‌ها و تجمعات، با زحمت و ایثار همکاران من، امنیت کامل در استان برقرار بود و مردم دغدغه‌ای نداشتند.

او ادامه داد: مجموعه انتظامی مازندران همچنان برای برقراری امنیتِ خدمات رسانی به مردم با تمام توان در میدان حضور دارد.

این مراسم با هدف قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از نقش آفرینی پلیس در تامین نظم و امنیت در شرایط مختلف، در مازندران برگزار شد.

گزارش از سیده حکیمه موسوی