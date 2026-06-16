مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر ضرورت مشارکت همه ذی‌نفعان حوزه مهارت در تدوین سند ملی تحول آموزش‌های غیررسمی، گفت: موفقیت این سند در گرو توجه به نیاز‌های واقعی بازار کار، مهارت‌های مورد نیاز صنایع و هماهنگی با اسناد بالادستی کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛فائزه سادات هاشمی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت، در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بازیگران زیست‌بوم مهارت در تدوین سند ملی تحول آموزش‌های غیررسمی، گفت: این سند باید با در نظر گرفتن نیازهای واقعی بازار کار و هماهنگی با اسناد بالادستی کشور تدوین شود تا بتواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌آموزی و اشتغال ایفا کند.

هاشمی با اشاره به اهمیت آموزش‌های غیررسمی اظهار کرد: آموزش‌های غیررسمی باید به‌عنوان مکمل آموزش‌های رسمی دیده شوند و تمامی نهادهای مرتبط از جمله دستگاه‌های اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها و فعالان حوزه مهارت در فرآیند تدوین این سند مشارکت داشته باشند.

وی افزود: دانشگاه ملی مهارت به دلیل گستردگی فعالیت در سراسر کشور و ارائه هم‌زمان آموزش‌های رسمی و غیررسمی، می‌تواند حلقه واسط میان صنعت، اشتغال و نظام آموزشی باشد و نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بازار کار ایفا کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه موفقیت این سند در گرو توجه به نیازهای کارفرمایان و صنایع است، تصریح کرد: در صورت مشارکت همه ذی‌نفعان، فاصله میان فارغ‌التحصیلان و ورود آنان به بازار کار کاهش می‌یابد و کارفرمایان نیز می‌توانند نیروهای مورد نیاز خود را بدون نیاز به آموزش‌های تکمیلی جذب کنند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به مهارت‌های نرم در کنار مهارت‌های فنی گفت: بازار کار امروز علاوه بر تخصص‌های فنی، به مهارت‌هایی همچون کار گروهی، رهبری، مدیریت تعارض، ارتباط مؤثر با مشتری و حل مسئله نیاز دارد و این موضوع باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به اهمیت مهارت‌های دیجیتال و مهارت‌های سبز اشاره کرد و افزود: این مهارت‌ها در اسناد توسعه‌ای کشور مورد تأکید قرار گرفته‌اند و دانشگاه ملی مهارت نیز برنامه‌هایی را برای توسعه و آموزش آن‌ها دنبال می‌کند.

هاشمی درباره فاصله میان آموزش و نیازهای صنعت اظهار داشت: بخشی از این شکاف ناشی از ضعف ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع بوده است، اما این مسئله در سال‌های اخیر شناسایی شده و اقدامات مؤثری برای رفع آن در حال انجام است.

وی با اشاره به رویکرد عملی دانشگاه ملی مهارت خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد از آموزش‌های این دانشگاه در محیط‌های کارگاهی و عملی ارائه می‌شود و دانشجویان هم‌زمان با فراگیری مبانی نظری، مهارت‌های کاربردی مورد نیاز بازار کار را نیز کسب می‌کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای دانشگاه ملی مهارت در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و تقویت آموزش‌های مهارتی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای بازار کار بیش از پیش فراهم شود.