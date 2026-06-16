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رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بحث تامین دارو؛ مواد غذایی و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خرد توجه ویژهای به آذربایجان غربی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در بحث تامین دارو؛ مواد غذایی و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خرد توجه ویژهای به آذربایجان غربی خواهد داشت.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در دیدار با استاندار آذربایجان غربی از حمایت این نهاد از آسیبدیدگان جنگ تحمیلی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: در حوزه تأمین دارو و رفع کمبودهای احتمالی، ستاد اجرایی آمادگی کامل دارد و در صورت نیاز، دارو تأمین و تضمین خواهد شد.
پرویز فتاح افزود: در زمینه تأمین مواد غذایی و دارویی نیز کمکهای لازم ارائه میشود تا مشکلی در این حوزهها وجود نداشته باشد؛ همچنین برای مواکب استان در ایام اربعین و در حوزه وامهای خوداشتغالی و مشاغل خرد نیز حمایتهای لازم انجام خواهد شد.