قضات دادگاه تجدید نظر در انگلیس، حکم دیوانعالی این کشور را نقض و گروه اقدام برای فلسطین را تروریستی و ممنوعه اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اعتراض‌ها به تازه‌ترین حکم دادگاه تجدید نظر انگلیس، حکمی که بر اساس آن یک گروه هوادار فلسطین و مخالف نسل کشی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان به نام گروه «اقدام برای فلسطین» تروریستی اعلام و هرگونه فعالیت و هواداری از این تیم ممنوع و جرم انگاری شده است.

لیزا مندلاکس، فعال مدنی حامی حقوق فلسطینیان در تجمع اعتراضی برابر دادگاه گفت: ما از حکم قضایی امروز شگفت زده شدیم. این سوء استفاده از قدرت است که زندگی هزاران نفر را مختل کرده تا مخالفان دادن جنگ افزار به اسرائیل و مخالفان قتل عام فلسطینیان به دست اسرائیلی‌ها را ساکت کنند.

وی افزود: ما به این مبارزه ادامه خواهیم داد و برای آزادی فعالان حامی فلسطین اکشن تلاش می‌کنیم، زیرا آنان برای همه مردم اعم از فلسطین، لبنان، یمن و ایران تلاش می‌کنند و اگر ما ساکت باشیم همه سرکوب خواهیم شد.

دستگاه قضایی انگلیس اعلام کرد: شرکت اسرائیلی البیت سیستمز به صورت قانونی در انگلیس در حال فعالیت است.

یک فعال مدنی در انگلیس در برابر ساختمان دادگاه در لندن با اشاره به این ساختمان گفت: در این ساختمان قضات قرار بود عدالت را اجرا کنند چه شد؟. وقتی شما مخالفان نسل کشی را سرکوب می‌کنید خودتان حامی نسل کشی می‌شوید و این دقیقا همان چیزی است که در این دادگاه اتفاق افتاده است.

وی افزود: فعالیت شرکت جنگ افزار سازی البیت سیستمز اسرائیل در بریتانیا بر اساس قوانین بین المللی، مقررات دادگاه کیفری و حتی قوانین بریتانیا کمک به نسل کشی است و قانونی نیست.

ماه هاست صد‌ها هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس برغم فشار‌ها و سرکوب ها، با برگزاری تظاهرات گسترده، توقف نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان و قطع حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی حکومت انگلیس از رژیم اسراییل را فریاد می‌زنند و اکنون حکم دادگاه در حمایت از شرکت اسراییلی البیت سیستمز را به چالش کشیدند.

یک فعال مدنی حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس طی سخنانی در تجمع اعتراضی برابر دادگاه گفت: این حکم و جنگ با ما، حامیان فلسطین را در هم نخواهد شکست و همانگونه که قبلا گفتم و الان می‌گویم و در آینده خواهم گفت ما فلسطین را آزاد خواهیم کرد.

همزمان با برگزاری تظاهرات برابر دادگاه عالی انگلیس صد نفر دیگر از حامیان فلسطین، همچون سه هزار و چهارصد نفر دیگر از مخالفان نسل کشی اسرائیل و حامیان گروه اقدام برای فلسطین که پیش‌تر به صرف در دست داشتن تابلویی که روی آن نوشته شده بود «من با نسل کشی مخالفم» و «من از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم» به دست پلیس انگلیس دستگیر شدند.

از تیر ماه سال گذشته حکومت انگلیس گروه اقدام برای فلسطین را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده تا هر گونه عضویت یا ابراز حمایت از این گروه مشمول مجازات تا ۱۴ سال زندان شود.