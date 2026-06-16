تبدیل ساوه و زرندیه به یکی از کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری در زمینه احداث نیروگاه، نقش این شهرستان‌ها را در تأمین برق پایتخت برجسته کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛آیین افتتاح و بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور زرندیه با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۲۳ همتی برگزار شد.

استاندار مرکزی در این آیین که با حضور برخط وزیر نیرو اجرا شد، با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: این نیروگاه نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی‌های موجود ایفا خواهد کرد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به جایگاه ویژه شمال استان مرکزی در حوزه تولید انرژی افزود: شهرستان‌های ساوه و زرندیه در این سال‌ها به یکی از کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی تبدیل شدند و امروز این منطقه نقش مهمی در تأمین برق کشور و پشتیبانی از شبکه سراسری، به‌ویژه در مناطق مرکزی و پایتخت، ایفا می‌کند. بهره‌برداری از این واحد جدید، نه‌تنها موجب افزایش ظرفیت تولید برق کشور می‌شود، بلکه از منظر بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف سوخت نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است. فناوری سیکل ترکیبی از جمله فناوری‌های پیشرفته صنعت نیروگاهی محسوب می‌شود که امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر را فراهم می‌کند و در عین حال آثار زیست‌محیطی آن نیز به مراتب کمتر از نیروگاه‌های سنتی است.

او ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این پروژه و اجرای طرح‌های مشابه در نقاط مختلف کشور، روند کاهش ناترازی برق شتاب بیشتری گرفته و زمینه لازم برای تأمین مطمئن انرژی، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم فراهم شود.