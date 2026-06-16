معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: برای اطمینان از بازگشایی مطلوب مدارس باید تمام برنامه‌ها به نحو مطلوب اجرا شود و اقدامات لازم صورت گیرد تا در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ مدرسه‌ای بدون معلم نباشد و دانش‌آموزان بدون دغدغه سر کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمایت میرزاده در جلسه اعضای شورای معاونین استان همدان با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای والامقام به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهدای سرافراز جان خود را فدا کردند تا آرمان‌های انقلاب، نظام و تمامیت ارضی ما حفظ شود.

میرزاده در ادامه با اشاره به اولویت‌های راهبردی دستگاه تعلیم و تربیت، گفت: باید پروتکل‌های اداری دست و پاگیر حذف شوند تا به اولویت اصلی که تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدرسه است، پرداخته شود.

وی با اشاره به اهتمام دولت و توجه ویژه رئیس‌جمهور به حوزه آموزش و پرورش گفت: هیچ رئیس جمهوری به اندازه آقای پزشکیان برای این وزارتخانه وقت نگذاشته است و این مهم فرصتی ارزشمند برای دستگاه تعلیم و تربیت ایجاد کرده است.

میرزاده افزود: رئیس جمهور با تمام وجود به نقش کلیدی آموزش و پرورش در اصلاح امور کشور باور و اعتقاد دارند و عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش را به عنوان اولویت‌های اصلی مورد تأکید قرار داده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر اهمیت پروژه مهر، گفت: برای اطمینان از بازگشایی مطلوب مدارس باید تمام برنامه‌ها به نحو مطلوب اجرا شود و اقدامات لازم صورت گیرد تا در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ مدرسه‌ای بدون معلم نباشد و دانش‌آموزان بدون دغدغه سر کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.

میرزاده با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در فصل تابستان، گفت: برنامه‌ریزی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان در ایام تابستان به عنوان فرصت طلایی مورد توجه قرار گیرد.

وی ساماندهی املاک و تعیین تکلیف سند ثبتی فضا‌های آموزشی و مدارس را از جمله برنامه‌های حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ذکر کرد و افزود: در این زمینه، پیگیری‌های قانونی برای صیانت از املاک دنبال می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر آشنایی کامل مدیران با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: این مهم برای ارتقای سلامت اداری و انضباط سازمانی همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزاده تعامل مجلس و دولت را بسیار حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: باید از ظرفیت نمایندگان برای رفع چالش‌ها و پیشبرد اهداف دستگاه تعلیم و تربیت به نحو مطلوب استفاده شود.

گفتنی است؛ در این جلسه که مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشت، هریک از اعضای شورای معاونین دیدگاه ها، نظرات و پیشنهاد‌های خود را پیرامون مسائل مختلف آموزشی، پرورشی، اداری، نیروی انسانی، فضا‌های آموزشی و تجهیزات مطرح کردند.