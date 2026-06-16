معرفی نفرات راه یافته به نیمه نهایی کشتی فرنگی جام تختی
نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی پنج وزن دوم رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.
نفرات راه یافته به دیدار نیمه نهایی مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم:
میلاد رضا نژاد - پویا ناصرپور
مهدی محسن نژاد - محمد عشیری
۶۷ کیلوگرم:
میثم دلخانی - روح اله زارع
علی چوبک زن - علی رستار
۷۲ کیلوگرم:
رامین بخشی - احمدرضا محمدیان
کیا رستمی - امید بهمنی
۸۲ کیلوگرم:
ابوالفضل رسولی - طاها نوری
محمد مرادی - ابوالفضل مهمدی
۱۳۰ کیلوگرم:
آرمان طهماسبی - ابوافضل فتحی تزنگی
محمد کاظمی - فردین مقصودی