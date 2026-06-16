به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر یکی از استان‌های ساحلی است، گفت: این استان ۹۳۷ کیلومتر نوار مرزی با خلیج فارس دارد و همچنین از گذشته تا به اکنون در استان بوشهر توسعه دریامحور نقش و جایگاه ارزنده‌ای دارد.

عقیل امینی با بیان اینکه صنعت شیلات در استان بوشهر از سال ۱۳۷۴ آغاز به کار کرده است، افزود: اگر استان بوشهر امروز به عنوان قطب میگوی پرورشی شناخته می‌شود به دلیل حضور فعال ۱۲ هزار هکتار از اراضی است که از شمال تا جنوب استان را در برگرفته‌اند.

وی اضافه کرد: صنعت آبزی پروری در ۳ سال گذشته دچار بیماری نوظهور شد و تولید میگو بسیار کاهش یافت، اما در حال حاضر این صنعت به جایگاه خوبی دست یافته است.

مدیرکل شیلات استان گفت: در سال ۱۴۰۳ به دلیل بیماری، تولید در کل استان به ۱۷ هزار تن رسید و چاره اندیشی‌های بسیاری از سوی سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی صورت گرفت.

عقیل امینی ادامه داد: اصلاح ساختار از بهترین روش‌هایی بود که در جلسات متعدد گرفته شد تا از این بیماری نوظهور عبور شود و با اصلاح ساختار مزارع پرورش میگوی استان از حالت خاکی به حالت بتونی و لاینر در آمدند.

وی افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش تولید میگو در سال ۱۴۰۴ اصلاح ساختار بود در استخر‌هایی خاکی که ۴ تا ۵ تن میگو برداشت می‌شد با اصلاح تولید میگو ۸۰ درصد افزایش یافت.

مدیرکل شیلات استان بیان کرد: ۳۰ هزار و ۴۶۰ تن میگو در سال گذشته به وابسته اصلاح ساختار تولید شد و در استخر‌های یک هکتاری که ۴ تا ۵ تن میگو برداشت می‌شد با اصلاح در همان استخر بیش از ۵۰ هزارتن میگو تولید و برداشت شد.

عقیل امینی گفت: درحال حاضر موضوع افزایش تولید ناشی از توسعه سطح زیرکشت نیست، بلکه نتیجه ارتقای فناوری و افزایش بهره وری در واحد سطح است.

وی اضافه کرد: تا کنون نزدیک به هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت میگو رفته و ۶۰۰ و هجده میلیون قطعه بچه ماهی و بچه میگو در مزارع استان ذخیره سازی شده است و همچنین پیش بینی می‌شود تا پایان سال با سرعت بخشی در زمینه ذخیره سازی ۴۵ هزارتن میگو از مزارع پرورش میگوی استان برداشت شود.