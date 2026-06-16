مدیر آموزش و پرورش شهر ورامین گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید سه مدرسه شامل ۳۶ کلاس در مقطع ابتدایی به فضای آموزشی ورامین افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نائینیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه اکنون بیشترین تراکم دانش آموز در ورامین در مقطع ابتدایی است افزود: با بهره برداری این سه مدرسه عدد تراکمی مدارس ورامین به کمتر از ۳۰ دانش آموز در هر کلاس کاهش میابد.

به گفته نائینیان ساختمان ده مدرسه در ورامین فرسوده شده که نوسازی آنها در دستور کار اداره آموزش و پرورش شهر ورامین قرار دارد.