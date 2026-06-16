به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان، از مدیریت بازار در شرایط خاص و کنترل قیمت کالا‌های اساسی خبر داد.

آقای رحمانی با بیان اینکه با استفاده از اختیارات ویژه استاندار و دستور واردات مرغ و تخم‌مرغ، قیمت این اقلام در استان مدیریت شد، افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۳۵۰ کانتینر کالا از مرز‌های استان به کشور عراق صادر می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین به اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع تصمیماتی در استان اتخاذ شد که در سطح کشور به عنوان الگو مطرح شد. با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و نیرو‌های مسلح، از ۸۱ خانوار آسیب‌دیده حمایت شد و با لطف الهی مایحتاج اساسی آنها تأمین گردید.

وی ادامه داد: در مرحله بعد نیز برای بازسازی منازل آسیب‌دیده برنامه‌ریزی شده و تسهیلات رهن در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است و تمامی واحد‌های آسیب‌دیده از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.



