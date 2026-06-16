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استاندار آذربایجانغربی گفت: روزانه حدود ۳۵۰ کانتینر کالا از مرزهای استان به کشور عراق صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اقدامات انجامشده در استان، از مدیریت بازار در شرایط خاص و کنترل قیمت کالاهای اساسی خبر داد.
آقای رحمانی با بیان اینکه با استفاده از اختیارات ویژه استاندار و دستور واردات مرغ و تخممرغ، قیمت این اقلام در استان مدیریت شد، افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۳۵۰ کانتینر کالا از مرزهای استان به کشور عراق صادر میشود.
استاندار آذربایجانغربی همچنین به اقدامات انجامشده در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع تصمیماتی در استان اتخاذ شد که در سطح کشور به عنوان الگو مطرح شد. با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح، از ۸۱ خانوار آسیبدیده حمایت شد و با لطف الهی مایحتاج اساسی آنها تأمین گردید.
وی ادامه داد: در مرحله بعد نیز برای بازسازی منازل آسیبدیده برنامهریزی شده و تسهیلات رهن در اختیار خانوادهها قرار گرفته است و تمامی واحدهای آسیبدیده از این تسهیلات بهرهمند شدهاند.