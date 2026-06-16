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انعقاد تفاهم نامه بین مناطق آزاد و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی این مناطق، سبب هم افزایی و توسعه اقتصادی استانها خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد کشور میتواند به فرصتهای راهبردی و دروازه ارتباطی ایران با اتحادیههای اقتصادی دنیا تبدیل شوند.
اسفندیار شاه مقصودی معاون توسعه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه امضای تفاهم نامه اقتصادی بین مناطق آزاد انزلی و اروند گفت: از دستگاههای اجرایی مرتبط انتظار داریم با تسهیل فرایندها، حذف مقررات اضافی، تسریع در توسعه زیرساختها و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول، زمینه افزایش کارایی راه گذرهای تجاری کشور را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه انعقاد تفاهم نامه بین مناطق آزاد و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی این مناطق، سبب هم افزایی و توسعه اقتصادی استانها خواهد شد، افزود: میتوان از ظرفیتهای های مناطق آزاد شمال کشور برای صادرات و واردات کالا و رفع تنگناهای اقتصادی بهره برد. امضای تفاهمنامه اقتصادی بین مناطق آزاد انزلی و اروند
اسفندیار شاه مقصودی افزود: برای بهره گیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی، باید ظرفیتهای بندری راه گذرهای تجاری و ترانزیتی شمال و جنوب فعال شوند.